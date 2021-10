In de Nations League zagen we hoe de nieuwe generatie Spanjaarden misschien wel sneller dan verwacht klaar is voor het grote werk, maar ook de beloften van Spanje kunnen er wat van. In de EK-voorronde lieten ze een staaltje totaalvoetbal zien, met Anderlecht-speler Sergio Gomez als afwerker. Gomez had eerder ook al de 1-0 gescoord tegen Noord-Ierland.