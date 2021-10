Verheyen: "Gaan andere Duivels nu denken dat De Bruyne hen geen topspelers vindt?"

"Maar na deze uitspraak schrik je en denk je toch even dat er iets veranderd is in het hoofd. Tenzij het echt alleen gezegd is om de kritiek te pareren, zoals ik al zei."

"We vonden het leuk dat we met een zelfbewuste generatie zaten. Een generatie die volgens mij daarvoor ook goed genoeg is. Nog altijd."

"En ik dacht eerlijk gezegd ook wel dat we voorbij die fase waren met de nationale ploeg. De Bruyne gebruikte het deels ook wel uit ontgoocheling, denk ik. En om de kritiek wat te pareren", zei Verheyen in De Tribune.

Daarom dat wat Kevin De Bruyne zei zo opviel. Ook voor Gert Verheyen. "Omdat het zo lang geleden is dat we het gehoord hadden."

"Mathematisch is het nog mogelijk" en "We moeten roeien met de riemen die we hebben", het zijn uitspraken die ruim 10 jaar geleden wel vaker vielen bij de Rode Duivels. Deze generatie had die bescheidenheid van zich afgeworpen.

"Beetje bang wat andere spelers van de uitspraken gaan denken"

De uitspraken van Kevin De Bruyne waren ook niet heel diplomatisch. "We moeten een beetje realistisch zijn met de ploeg die we hebben. Italië en Frankrijk hebben 22 toppers, wij niet. Daar moeten we eerlijk in zijn", verwoordde De Bruyne het.

"Ik ben het niet helemaal eens met de uitspraak dat Italië bijvoorbeeld 22 topspelers heeft", pikte Gert Verheyen in.

"Wat Italië opgesteld heeft, was niet veel beter dan wij. Zowel tegen Frankrijk als tegen Italië lag het gewoon kort bij elkaar. Twee keer verliezen is zuur, maar de matchen worden bepaald door momenten."



Maar het is niet dát waar sommige Rode Duivels misschien nog eens over na zullen denken. "De andere voetballers afschilderen als "gewone" voetballers is hen tekortdoen en ik ben een beetje bang dat andere Rode Duivels de uitspraak van De Bruyne kunnen interpreteren als "Wat vindt hij dan van ons? Geen topspelers blijkbaar"", denkt Verheyen.

"Terwijl er heel wat spelers bij zijn die bij heel goede ploegen in Europa spelen of van de beste clubs uit ons land. Dat is ook niet verkeerd."

"Het is echt te vroeg om nu al een stap terug te zetten en te zeggen dat we maar België zijn. Het is vervelend dat het nu lijkt dat het allemaal net niet is. Het is feitelijk ook net niet, maar dat er kritiek komt is logisch en het gevolg van de verwachtingen die gecreëerd zijn."

"In die verwachtingen zijn we allemaal meegegaan omdat er zoveel talent is."