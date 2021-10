Het Vlaams Sportjuweel komt eraan: stem nu al op het Warmste Sportinitiatief van 2021

Op donderdag 21 oktober reikt minister van Sport Ben Weyts vier Vlaamse Sportprijzen uit, waarvan het Vlaams Sportjuweel de bekendste is. Nieuw sinds dit jaar is de prijs voor het Warmste Sportinitiatief. Ontdek hier de 3 genomineerden en stem op je favoriet.

Volgende week worden ook de genomineerden bekend gemaakt in alle andere categorieën: Vlaams Sportjuweel, topsportcoach van het jaar en topsportversterker van het jaar. Maar hieronder ziet u de genomineerden in de categorie Warmste Sportinitiatief.

1. Second Serve - Tongeren

De sportdienst van de stad Tongeren runt sinds eind 2018 een gratis webshop met sportkleding en -schoenen voor jongeren uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Uit rondvraag bleek immers dat de kost voor sportschoenen en -kleding voor velen de grootste drempel is om te gaan sporten. Voor het inzamelen van sportmateriaal doet Second Serve een beroep op gulle schenkers via Facebook én op de lokale sportclubs. Daar zitten immers de meeste kinderen die uit hun sportkleding groeien. Sinds de start zijn er meer dan 700 bestellingen genoteerd en ruim 2000 artikelen afgeleverd. En mooier nog: meer dan 100 kinderen uit deze doelgroep hebben zich aangesloten bij een Tongerse sportclub.



2. Sportaround - Gent

Maatschappelijk kwetsbare kinderen via sport meer kansen geven op integratie en ontwikkeling, dat is het doel van de vzw Sportaround.

Het inspirerende levensverhaal van Bashir Abdi, medeoprichter en ambassadeur van Sportaround, dient als lichtend voorbeeld: hij kwam als vluchteling naar België en bouwde hier dankzij zijn sport een mooi leven uit.

Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, voorziet Sportaround een waaier aan gratis of betaalbare sportactiviteiten in heel Gent. Zo zijn er verschillende wijkwerkingen opgezet, wordt er een naschools sportaanbod voorzien in meer dan 50 lagere scholen en zijn er sportkampen in de schoolvakanties.

3. Sportbuddies - Halle

In het kader van de Warmste Week 2020 zette de sportdienst van Halle met haar inwoners een buddywerking op voor stadsgenoten uit kansengroepen. Zo werden er - in coronatijden met beperkte contacten - duo's gevormd om op regelmatige basis samen te sporten.

In totaal werden er 20 vrijwilligers gekoppeld aan mensen die nood had aan sociaal contact, wat positieve energie en/of een oefenkans Nederlands.

Zij meldden zich spontaan aan of werden gemeld vanuit verschillende sociale organisaties. De duo's werden samengesteld op basis van een opgestelde vragenlijst, die peilde naar de interesses, de beschikbaarheid en de regelmaat van bewegen. De actie liep tot juni van dit jaar en krijgt een nieuwe editie naar aanleiding van de Warmste Week 2021.



Sportweekend bracht een bezoek aan het sociale sportproject Rising You, dat in 2017 in de prijzen viel: