Frans team Delko gooit de handdoek, "Roubaix-held" Siskevicius zoekt werkgever

Delko - voorheen Delko Marseille - was vooral actief in het Franse circuit. Tijdens Parijs-Roubaix reed het team nog met de iconische outfit van La Vie Claire om de verjaardag van een cosponsor te vieren.



De Franse ploeg herbergde onder meer Ronde van Turkije-winnaar José Manuel Diaz, de Roemeense sprinter Eduard-Michael Grosu, Justin Jules en Evaldas Siskevicius.



Siskevicius verzamelde naam en faam in Parijs-Roubaix. 3 jaar geleden depanneerde de Litouwer zichzelf door op een takelwagen te springen waarop een ploegauto van Delko stond. In de steek gelaten door de bezemwagen reed Siskevicius tot aan de Vélodrome, maar daar kwam hij voor een gesloten poort te staan.



Een jaar later hield Siskevicius in Parijs-Roubaix goed stand tussen de grote tenoren, met een 9e plaats als gevolg. Ook 8 dagen geleden reed de 32-jarige Litouwer zich in de kijker in de Hel door mee te glippen in de vroege vlucht.