Brooklyn bevestigt dat niet-gevaccineerde Irving niet speelt in thuisduels

Kyrie Irving wilde de voorbije weken niet verklappen of hij gevaccineerd was of niet, maar algemeen werd aangenomen dat dat niet het geval was. Nu bekend is dat hij niet zal spelen in de thuismatchen van de Brooklyn Nets is meteen ook duidelijk dat Irving nog geen prik kreeg.



In de staat New York is het voor niet gevaccineerden verboden om indoor te sporten en daar knelt het schoentje voor Irving en de Nets. Trainen mag hij sinds kort wel, omdat de trainingshal van het team niet langer beschouwd wordt als sportzaal, maar wel als "privaat kantoorgebouw".



"Kyrie zal niet spelen in onze thuismatchen", beseft coach Steve Nash. "We zullen zonder hem spelen dit jaar. We zullen nog moeten zien wanneer, waar en hoe vaak."



"De maatregelen kunnen in de toekomst misschien versoepeld worden, maar op dit moment gaan we ervan uit dat hij er thuis niet bij zal zijn. Dit is een nieuwe situatie voor iedereen en we ontdekken zelf ook gaandeweg hoe we hiermee moeten omgaan."



Als de huidige maatregelen van kracht blijven, zou Irving al zeker 41 wedstrijden missen. Daardoor loopt hij per match zo'n 330.000 euro aan salaris mis. Irving kan wel meespelen in de uitwedstrijden van zijn team indien hij een negatieve coronatest kan voorleggen.