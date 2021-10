Breng nu je stem uit voor het Vlaams Sportjuweel en de drie andere Vlaamse Sportprijzen

Vlaams Sportjuweel

Het Vlaams Sportjuweel kan maar één keer aan dezelfde persoon, organisatie

of ploeg uitgereikt worden. Olympisch kampioene Nina Derwael viel in 2018 al in de prijzen. Dat verlichtte de opdracht van de jury maar een klein beetje, want in 2021 lieten heel wat Vlaamse sporters topprestaties noteren. Toch slaagden de juryleden erin tot een lijstje van drie genomineerden te komen.