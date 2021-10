Aleksej Loetsenko steekt Matteo Trentin de loef af in Coppa Agostoni

Ook na de Ronde van Lombardije blijven ze in Italië nog wat doorkoersen. Voor de Coppa Agostoni bleef een deel van het peloton nog wat in de regio van Lombardije hangen.

De Belgen, hoewel beperkt in aantal, speelden een opvallende rol. Eerst ging Floris De Tier mee in een aanval, in de finale was het Ben Hermans die samen met onder meer Valverde, Loetsenko en Trentin op zwier ging.

Uit dat groepje zou het duo Loetsenko-Trentin op 10 kilometer van de finish in Lissone wegspringen. Trentin was op papier de snelste van het stel, maar hij liet zich verrassen door een felle uithaal van zijn Kazakse metgezel en was te laat om hem bij te benen.

Loetsenko graait zo alsnog een tweede zege van het seizoen mee, nadat hij eerder de tijdrit in de Dauphiné had gewonnen.