3 flitsen van Messi, 3 goals voor Argentinië in WK-kwalificatie tegen Uruguay

De kraker tussen Argentinië en Uruguay maakte alle verwachtingen waar, zeker in de eerste helft. Luis Suarez wou zijn ex-ploegmaat Lionel Messi een hak zetten, maar zag drie kansen niet in doel verdwijnen. Twee keer lag doelman Emiliano Martinez dwars, een acrobatische volley stuitte dan weer op de paal.

Ook aan de overzijde trilde het doelhout na een knal van Giovani Lo Celso. Uiteindelijk was het Messi die de ban kon breken, al was dat niet helemaal de bedoeling. Met buitenkant links wilde de sterspeler van PSG Nicolas Gonzalez aanspelen, maar de bal stuiterde voorbij de verraste doelman Fernando Muslera.

Uruguay moest op slag van rust nog een tweede klap incasseren. Na een pre-assist van Messi kon Rodrigo De Paul de score verdubbelen. In de tweede helft lag Messi ook aan de basis van de genadeklap, die Lautaro Martinez mocht uitdelen.

"We speelden een fantastische wedstrijd en we verbeteren nog", zei Messi. "Het was een moeilijke match, die we moesten winnen. Uruguay was zeer gevaarlijk, maar na het eerste doelpunt kwam er meer ruimte."

Met een zesde overwinning in de kwalificatiereeks blijft Argentinië op de tweede plek staan in zijn poule, achter leider Brazilië. De beste vier landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK 2022 in Qatar.