"Head of Football" De Condé tekent "contract voor het leven" bij Genk

Dimitri De Condé was sinds 2015 als sportief directeur al hoofdverantwoordelijke voor de sportieve beslissingen bij Racing Genk. Nu zet hij als "Head of Football" een stap hogerop, waardoor hij eindverantwoordelijke wordt voor alle aspecten binnen de club die met voetbal te maken hebben.

"Hij is een engagement voor het leven aangegaan bij de club van zijn hart", laat Genk weten, iets waar De Condé zich helemaal in kan vinden. "Hoewel ik de voorbije jaren ook door andere clubs ben benaderd, heb ik mijn hart gevolgd."

"Ik voel me hier gewaardeerd en ben trots op wat we in die zes jaar dat ik sportief directeur ben samen hebben gerealiseerd. Het is onze missie en ambities om Genk de komende jaren naar een nog hoger niveau te tillen."