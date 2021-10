Van Aert duikt plots op op 10 Miles: "Na 14 km dacht ik: is dit wel vakantie?"

Wout van Aert had maandag in De Tribune al gezegd dat hij ook in zijn vakantie graag eens de loopschoenen aantrekt. Maar dat hij nauwelijks een paar dagen later al zou deelnemen aan de 10 Miles had niemand verwacht.

"Ik heb samen met 2 maten deelgenomen, die zich voorbereiden op de Hel van Kasterlee. Dat is een winterduatlon, de zwaarste in zijn soort. Voor hen was dit een leuk tussendoortje en ik was blij dat ik kon meedoen omdat het in mijn schema paste."

"Ik denk wel dat ik ofwel mijzelf overschat heb of hen onderschat, want ik heb toch lang alleen gelopen. Na 14 kilometer vroeg ik me af: is dit wel vakantie?"

"Ik had vooral veel last van mijn benen en op het einde ben ik wat stilgevallen. Ik vond het vreemd genoeg makkelijker om bergop te lopen dan bergaf, omdat je dan minder spanning op je benen hebt. Maar ik heb me geamuseerd, het was fun!"