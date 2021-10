Thibau Nys breekt sleutelbeen bij pijnlijk val: "Ik kom terug"

Thibau Nys was een van de twee Belgische beloften die geselecteerd waren voor de WB-veldritten in de Verenigde Staten. Met het vertrouwen van zijn topresultaten op de weg maakte Nys in Waterloo ook een goeie start.

Maar in de tweede ronde liep het fout voor Nys. Door de lichte regen in Waterloo was een stukje asfalt op het parcours heel glad geworden. Nys was een van de renners die tegen de vlakte gingen en kwam tegen de nadar terecht.

Nys kon niet meer voort en moest opgeven. In het ziekenhuis werd de gevreesde diagnose ook vastgesteld: een sleutelbeenbreuk.