Somers verrast Kimeli in Antwerp 10 Miles, Nina Lauwaert snelste vrouw

Olympiër Isaac Kimeli was de topfavoriet in Antwerpen, maar hij werd verrast door Michael Somers. Somers kwam na 47'45" over de finish, Kimeli moest 23 seconden toegeven op de winnaar.

Thomas De Bock, een trainingsmaatje van Kimeli in de groep van Tim Moriau, maakte het podium compleet en eindigde op 30 seconden van winnaar Somers.

Isaac Kimeli was niet echt ontgoocheld met zijn tweede plaats. "Ik ben nog niet zo lang aan het trainen, de topvorm is er nog niet. Maar het was een heel goeie test voor het winterseizoen. Het was wel genieten om in deze sfeer te lopen."



Bij de vrouwen stond er in Antwerpen geen maat op marathonspecialiste Nina Lauwaert. De Oost-Vlaamse haalde het in 56'51" met ruime voorsprong op de Amerikaanse Liz Romo (57'53") en de Nederlandse Saskia Weinans (58'18").