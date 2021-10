Renaat Schotte: "Aflossing van de wacht na De Ketele is verzekerd"

Zilver voor Shari Bossuyt (puntenkoers), zilver voor Fabio Van den Bossche (omnium) en zilver voor het duo De Ketele/De Vylder (ploegkoers): dat is de Belgische oogst op het EK in Grenchen.

"Op den duur hebben we nog een selectieprobleem"

In de ploegkoers werd Kenny De Ketele voor de gelegenheid gekoppeld aan Lindsay De Vylder. "Eigenlijk was hij een invaller, maar hij was meer dan dat, want hij was de snelste van twee."

"De Belgen hebben het zilver vooral gewonnen door hun sprints. Daarin waren ze onklopbaar. De Vylder heeft duidelijk een stap vooruit gezet dit seizoen."

"Als De Ketele er straks mee stopt, is de aflossing van de wacht duidelijk verzekerd. Je hebt De Vylder, Robbe Ghys, Fabio Van den Bossche en wie weet wie nog die in aanmerking komen voor de ploegkoers. Op den duur is er nog een selectieprobleem."

Over 10 dagen is er al het WK baanwielrennen. "De Ketele droomt ervan om in Roubaix nog eens wereldkampioen te worden. Als je zag hoe hij nu rondreed, aangevuld met een supersterke Ghys, dan is dat een ongelooflijk topkoppel. Het zou het gedroomde afscheid zijn voor De Ketele."