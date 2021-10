Ook in Colombia is The Masked Singer een populair tv-programma. De verbazing was daar groot toen de kameleon zijn ware gelaat liet zien. In het pak zat wielrenner Nairo Quintana. "Ik heb hier meer gezweet dan op de fiets", zei de ronderenner. Quintana gaf in het programma alleszins het beste van zichzelf en zong en danste de longen uit zijn lijf.