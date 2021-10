Papa Evenepoel kijkt terug op turbulent seizoen: "Remco heeft het heel moeilijk gehad"

De emoties laaiden hoog op in Bergamo.



Nadat Remco Evenepoel in Noord-Italië als 19e over de streep gebold was, stond zijn familie hem met tranen in de ogen op te wachten.

"Het was een moeilijke dag", gaf papa Patrick toe in een interview na de finish. "Toen hij bij ons kwam, is het even losgebarsten bij iedereen. We waren tevreden dat hij heelhuids de aankomst gehaald had."

De herinneringen aan de dramatische vorige editie van de Ronde van Lombardije, toen Evenepoel in een ravijn viel, kwamen opnieuw naar boven.

Onze man ter plekke stelde met eigen ogen vast hoeveel geluk Evenepoel toen wel niet had - hij dook bijna 10 meter de diepte in. "Op de beelden in het Journaal zag je goed hoe diep het wel niet was", knikte papa Evenepoel. "Ik ben ook ooit op een werf 12 meter naar beneden gevallen."

"Weet je, je wil dat je zoon gelukkig is en presteert - dat wil hij zelf ook. Maar als hij dat niet doet, zit hij wel gewoon iedere dag van de week bij ons aan tafel."