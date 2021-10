Nicky Degrendele straalt na 5e plaats op EK: "Als je weet vanwaar ik kom..."

Degrendele (25) plaatste zich vlot voor de finale van de keirin, maar daarin viel de puzzel niet in elkaar. "Als je in de finale staat, wil je altijd op het podium eindigen, maar als je weet van waar ik kom... . Ik had vooraf sowieso getekend voor een vijfde plaats", vertelde Degrendele aan Renaat Schotte.



Toch zat er meer in. "Het is wel zuur als ik weet hoe goed mijn benen waren. Er was een beetje twijfel: iets te lang wachten of iets te weinig wachten. Ik geraakte niet vooraan, maar over 2 weken (op het WK in Roubaix) heb ik opnieuw een kans."

Kan Degrendele haar vorm nog verbeteren voor het WK? "Dat denk ik wel, ik hoop het toch", lachte de wereldkampioene keirin van 2018. "Ik kan enkel mijn best doen: nog wat goed trainen en dan in Roubaix het beste afleveren. Dit schetst een mooi beeld van hoe ik nu ben."