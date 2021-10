Leiders Léopold en Orée winnen hun thuiswedstrijden

Léopold nam met ruime 5-1 cijfers de maat van Racing in de Ukkelse derby, terwijl Orée Beerschot met 3-2 huiswaarts stuurde na een winning goal een minuut voor tijd. De koplopers diepen dankzij hun zeges de kloof uit tot vijf punten op nummer drie Dragons, dat zelf op 3-3 bleef steken tegen Antwerp.

Léopold kwam nooit in de problemen tegen Racing. Red Lion Tom Boon zette zijn team in de eerste helft op weg met een hattrick. Dimitri Cuvelier zette de puntjes op de i met de 4-0 in het derde kwart. Augustin Meurmans lukte de eerredder in het vierde en laatste kwart, alvorens Dylan Englebert op strafcorner de 5-1 maakte.

Orée had meer moeite met Beerschot. De Woluwenaren namen pas een minuut voor tijd afstand met een knal van die andere Red Lion John-John Dohmen. Beerschot was op dat moment al herleid tot 10 spelers.

Zowel Léopold als Orée telt 16 punten, maar eerstgenoemde heeft een veel beter doelsaldo (+22 vs +3).

De eerste achtervolgers lieten allemaal van hun pluimen. Dragons en Antwerp deelden de buit met 3-3, waardoor Dragons vijf punten achterop hinkt. Ook Leuven won niet: het speelde 1-1 tegen Braxgata.

Gent liep dan weer averij op bij Herakles met een 5-3 nederlaag. Gent en Racing staan gedeeld vijfde met 9 punten. Herakles volgt met 8 eenheden, voor Beerschot en Daring (elk 7 ptn).

Daring geraakte in Molenbeek niet verder dan 4-4 tegen Waterloo Ducks, goed voor een zesde puntendeling in zeven wedstrijden.

De Watducks, vorig seizoen nog finalist in de strijd om de titel, bezetten de voorlaatste plaats in het klassement met zes punten, net achter Braxgata (ook 6 ptn). De rode lantaarn is Antwerp met slechts vier punten.