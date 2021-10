Filip Joos slaakt noodkreet na goal Mbappé: “Dit is een schande, een regel van idioten"

"Het is verschrikkelijk, een schande." Net als bij menig voetbalfan bloedde het voetbalhart van Filip Joos na de goedkeurde 2-1 van Kylian Mbappé in de finale van de Nations League, die Frankrijk de zege bezorgde tegen Spanje. Een goal met dank aan een absurde regel in de voetbalwet. Hieronder een vurig pleidooi van de commentator om dringend in te grijpen: "Want dit valt niet meer goed te praten."

De feiten: Kylian Mbappé liep bij zijn doelpunt buitenspel, maar dat werd opgeheven door een (bewuste) tackle van Eric Garcia.

"Stuur me alsjeblieft met gelijkgezinden naar het IFAB, de commissie die de regels in het voetbal bepaalt. Ik wil ze namelijk allemaal in de ogen kijken en ze op twee vragen laten antwoorden." "Vraag 1: willen jullie dat een verdediger in dit soort situaties van de bal blijft? Omdat hij moet weten dat een aanvaller in zijn rug 20 centimeter buitenspel staat? Wie daar ja op antwoordt, moeten ze meteen in een instelling steken." "Vraag 2: vinden jullie dat een speler alleen deelneemt aan het spel als hij de bal betwist? Of ook, zoals Mbappé gisteren, aan het spel deelneemt door diepgang te creëren? Wie zich aansluit bij de eerste stelling mag eveneens naar het gesticht." "Dat zijn namelijk de twee vragen waar het bij deze fase over gaat. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat het doelpunt van Mbappé werd goedgekeurd. Het gaat in tegen álle logica van het voetbal."

Je moet de regels áánvallen. Anders schaar je jezelf bij een hoop mannen in maatpak die niks van voetbal snappen. Filip Joos

"Ik keek gisteren naar een nabeschouwing waarin ze het nog probeerden goed te praten, omdat "het de regel is". Maar je moet de regels net áánvallen. Anders schaar je jezelf bij een hoop mannen in maatpak die niks van voetbal snappen. We moeten stoppen met zulke wetsontwerpen in de handen van ex-scheidsrechters te leggen."

"Dit is namelijk helemaal geen nieuwe fase, zoals beweerd wordt. Mbappé veroorzaakt onrust bij de verdediger door zijn dieplopen, waardoor die de bal wel móét raken. Als je dan zegt dat hij niet deelneemt aan het spel... Dat kan een kind van 5 jaar ontkennen. En toch beslist een aantal mensen dat dit een geldig doelpunt is op het absolute topniveau. Dan houdt het voor mij op." "En oké, het is is nu maar de finale van de Nations League. Maar evengoed was dit gebeurd op een EK of een WK. Als je door zo'n doelpunt uitgeschakeld wordt, is dat een schandalige manier om eruit te gaan. Hopelijk komt er toch snel bij één iemand het besef dat we fout bezig zijn."