De Coninck: "Martinez is te conservatief in zijn selecties en zijn spelsysteem"

Vanavond spelen de Rode Duivels nog een verplicht nummertje tegen italië voor de derde plaats. "De kans bestaat dat we verliezen tegen een B-ploeg van Italië, dan staat het land weer min of meer op stelten. We zijn het aan onszelf verplicht om er toch nog vol voor te gaan en die revanche te pakken", vindt Wim De Coninck.

"We mogen niet verliezen, en dat weet Martinez ook. Maar met welke ploeg zullen we spelen. Hazard en Foket zijn weg, maar vooral ook Lukaku. En zal Kevin De Bruyne er wel nog zin in hebben? Misschien is het eens het moment om kansen te geven aan bepaalde jongens en te spelen met De Ketelaere, Vanaken, Saelemaekers, Theate,... Al vrees ik dat Martinez weer voor zekerheid zal kiezen, voor de spelers die hem al veel hebben gebracht."

Voor De Coninck is het duidelijk: de bondscoach is te conservatief. "In zijn selecties en in zijn spelsysteem. Martinez heeft voor de match altijd wel een heel plan in zijn hoofd en is perfect voorbereid, maar tactisch ingrijpen tijdens een wedstrijd, dat heeft hij niet. Als we op achterstand staan of als we het moeilijk krijgen, slaagt hij er niet in om dat om te draaien, integendeel."