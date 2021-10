3 zegekoningen in 2021, België is met ruime voorsprong het beste wielerland

Welke renners behaalden de meeste overwinningen?

Opvallend is dat de pure sprinters de zegelijst niet meer domineren. De eerste pure sprinter vinden we pas op de 4e plek terug: Mark Cavendish (10 zeges). De zegekoningen van de voorbije jaren hadden allemaal snelle benen: Démare (2020), Groenewegen (2019), Viviani (2018), Gaviria, Mareczko en Kittel (2017), Dupont (2016), Kristoff (2015), Greipel (2014) enzovoort.

Welke ploeg won de meeste koersen?

Het kneusje van de WorldTour-teams is Qhubeka-NextHash , de ploeg van Victor Campenaerts. Slechts 5 keer mocht het Zuid-Afrikaanse team een zege vieren, maar dat was dan wel 3 keer in de Giro.

Een pluim geven we ook aan Alpecin-Fenix , dat als ProContinentaal team meedraait met de beste ploegen ter wereld. Met dank aan rittenkapers Philipsen en Merlier en de onvermijdelijke Van der Poel staan ze op de 5e plek in de zegeranking.

Met 65 zeges vestigen de soldaten van Patrick Lefevere geen persoonlijk record. Wie weet maakt Remco Evenepoel er nog 66 van, want komend weekend wil hij nog een keer alles geven in de gerenommeerde tijdrit Chrono des Nations. The Wolfpack stond dit seizoen met liefst 18 verschillende renners op het hoogste schavotje. Davide Ballerini opende de rekening van Patrick Lefevere in de Ronde van de Provence. De grootste prijsbeesten bij de blauwhemden waren Cavendish (10 zeges), Evenepoel (9), Jakobsen en Bennett (elk 7) en Almeida (6).

Welke renner reed de meeste koersen?

Geen Thomas De Gendt in het lijstje van grootste kilometervreters onder meer door een opgave in de Giro en de Benelux tour. De voorbije 2 jaar stond de ontsnappingskoning van Lotto-Soudal in deze categorie nog telkens op het podium. De Italiaanse Pool Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe) topt de lijst dankzij zijn dubbel Giro-Vuelta.

Wie mag zich de beste renner ter wereld noemen?

Wereldkampioen en Waalse Pijl-triomfator Julian Alaphilippe en Giro-winnaar Bernal maken de top 5 vol. Ietwat minder verwachte namen in de top 10 zijn die van Adam Yates en João Almeida . Yates dankt zijn 8e plaats aan een verschroeiend seizoensbegin (winst in Catalonië), een 4e plek in de Vuelta en een goed Italiaans najaar. Almeida eindigde in 6 rittenkoersen in de top 10.

In de top 3 van de World Ranking vinden we de 3 zegekoningen (Pogacar, Roglic en Van Aert) terug. Ook vorig jaar nam dat trio alle podiumplaatsen van de World Ranking in, maar wel in een andere volgorde.

Het beste wielerland van 2021?

Voor de 4e keer in 5 jaar wint België het landenklassement van de World Ranking. In dit klassement worden de punten opgeteld van de beste 8 renners van een land.

Wie was de beste eendagsrenner?

In de eendagskoersen kon dit seizoen niemand tippen aan de regelmaat van Wout van Aert: 1e in Gent-Wevelgem, 1e in de Amstel Gold Race, 2e in de Brabantse Pijl, 3e in Milaan-Sanremo, 4e in de Strade Bianche, 6e in de Ronde van Vlaanderen en 7e in Parijs-Roubaix.

Van Aert staat dus terecht met stip op 1. Wereldkampioen Alaphilippe prijkt op de 2e plaats dankzij winst in de Waalse Pijl en 2e plaatsen in de Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik en de Bretagne Classic.



De op 2 na beste man in het eendagswerk is tweevoudig monumentenwinnaar Tadej Pogacar. Wat als de veelzijdige Sloveen ooit eens zijn behendigheid komt testen in de Vlaamse klassiekers?