Verliezen Rode Duivels na ruim 3 jaar hun leidersplaats op de FIFA-ranking?

Onze nationale ploeg heeft al betere tijden gekend - toegegeven: veel mindere ook.

Maar door de nederlaag tegen Frankrijk in de Nations League is de kans groot dat de Rode Duivels binnenkort hun eerste plaats op de FIFA-ranglijst verliezen. Een eretitel waar onder andere Roberto Martinez graag mee uitpakt.

Het verlies tegen Frankrijk kostte België geen punten - omdat de Final Four geldt als een knock-outfase van een groot toernooi - maar bracht er dus ook geen op. Mochten de Rode Duivels opnieuw onderuit gaan tegen Italië blijft de teller dus op 1.832,33 punten staan - hetzelfde puntenaantal als bij de vorige ranking in september.

Het probleem daarbij is dat de Rode Duivels toen al de hete adem van Brazilië in de nek begonnen te voelen. De Seleçao verkleinde de achterstand vorige maand al tot twintig punten (1.832 tegen 1.812) en met de winst in de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Venezuela (1-3) komt de vijfvoudige wereldkampioen nu al op 1.816.48 punten te staan, terwijl er de komende dagen nog twee interlands gespeeld worden.



Zondag volgt er de uitwedstrijd in Colombia en volgende week donderdag het thuisduel tegen Uruguay. Met twee zeges komen de Brazilianen dan op 1.832,99 en met de puntentelling na de komma steken ze dan de Belgen voorbij. De voorwaarden daarvoor zijn dus een Belgische nederlaag in Turijn en twee Braziliaanse zeges in de WK-kwalificaties.