Remco Evenepoel kraakt en wordt 19e in Lombardije: "5 minuten slechte benen"

Evenepoel kwam nooit meer in beeld, maar herpakte zich schijnbaar een beetje in de finale. Hij finishte uiteindelijk als 19e op 3'13" van winnaar Tadej Pogacar.

Na zijn zware val in de editie van vorig jaar had Remco Evenepoel nog een rekening te vereffenen met de Ronde van Lombardije, maar voor de youngster van Deceuninck-Quick Step werd het een ontgoocheling.

"Het is niet zo erg dat ik de benen niet had"

Remco Evenepoel deed zijn uitleg voor de internationale pers in het Engels. "Ik had 5 minuten slechte benen", zei hij. "Ik heb mijn eigen tempo gekozen, want het ging te snel. Ik zag de eerste groep nog rijden, maar ze reden gewoon sneller vooraan."

"Ik ben blij dat ik nog net in de top 20 eindig. Neen, ik ben niet te ontgoocheld. Alles draait om de benen."

"Als je die niet hebt op zo'n moment, dan moet je dat aanvaarden. Het is niet zo erg om te zeggen dat ik de benen niet had. Of ik daar een uitleg voor heb? Neen."

"Op het einde van die klim kwam ik zelfs nog wat terug en in Bergamo voelde ik me weer zeer goed. Misschien waren mijn benen wat afgekoeld na die lange afdaling richting de Passo di Ganda."

"Maar dat is het leven en wielrennen. Je moet de hele dag 100 procent zijn en dat was ik enkele minuten niet", zei Evenepoel, die toch de nodige emoties ondervond bij zijn terugkeer ruim een jaar na zijn val.

"In het begin voelde het wat vreemd aan. Mijn lichaam trilde toch een beetje. Tijdens de koers ging het beter en beter. In de eerste afdalingen voelde ik me niet echt comfortabel, maar daarna ging het beter en kwam ik nooit in de problemen."