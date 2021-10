Plan Mercedes lukt: Hamilton rijdt snelste tijd, maar Bottas start vanaf de pole

De regen leek in Turkije even een rol te gaan spelen, maar het bleef bij enkele regendruppels. In de laatste sessie bleef het droog, maar toch kregen de rijders hun banden maar moeilijk op de juiste temperatuur.

Reacties van de top 3: Hamilton, Bottas en Verstappen

Opsteker voor Mick Schumacher

Mick Schumacher haalde voor het eerst in zijn carrière Q2. De zoon van Michael steeg boven zichzelf uit in de moeilijke omstandigheden in Turkije en mag zondag vanaf plaats 14 vertrekken. Zijn ploegmaat Nikita Mazepin maakte geen goeie beurt met enkele spins en de traagste tijd in Q1.