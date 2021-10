Patrick Lefevere: "Niet rond de pot draaien: een mindere dag van Evenepoel"

"We moesten niet alles in handen nemen, maar als je de koers overloopt, waren we collectief zeer aanwezig", zei de patron van Deceuninck-Quick Step.

"We deden wat we moesten doen, maar Joao (Almeida) en Remco (Evenepoel) waren niet super. Julian (Alaphilippe) wel, maar bij de achtervolgers keek iedereen naar hem. Fausto (Masnada) kreeg in de afdaling 100 meter en Julian zei: laat hem maar gaan."

Remco Evenepoel was toen al gelost. Hoe reageerde hij in de ploegbus? "Ik had gedacht dat hij meer ontgoocheld zou zijn, maar hij zat achteraan op de laatste lange klim."

"We hadden besloten dat hij een beetje cinema zou spelen, want iedereen dacht dat hij van ver zou aangaan. Na die klim zou hij gaan en dan konden Almeida en Alaphilippe wachten tot de finale met hun explosiviteit."

Was het dan gewoon een mindere dag? "Ja, we moeten niet rond de pot draaien. Maar vergeet niet dat hij nog maar 21 jaar is. Het is een lang seizoen geweest, ook met de revalidatie."

"Ik wou gewoon dat we hier zonder kleerscheuren aankwamen en dat iedereen gezond de winter kan aanvatten. En dat Remco een normale winter heeft zoals iedereen en volgend jaar vol goeie moed kan herbeginnen."