Motorrijder Xavier Siméon kroont zich tot wereldkampioen uithouding

Siméon trok zaterdag naar het Tsjechische Most met de wereldtitel binnen handbereik. In die 6 Uur van Most, de vierde en laatste manche van het kampioenschap, kon enkel een combinatie van omstandigheden de titel nog ontnemen van Siméon, Black en Guintoli, die rijden voor het Yoshimura Sert Motul team.

Het drietal reed constant in derde positie tijdens de wedstrijd. Op twee uur van het einde was de wereldtitel binnen, na de opgave van het Yamaha-drietal Alt-Marino-Terol, het enige trio dat de titel nog kon afsnoepen van Siméon en co.

Na zeges in de 24 Uur van Le Mans en de Bol d'Or bekroont Siméon nu dus zijn kampioenschap met de wereldtitel. Voor onze landgenoot is het al zijn tweede wereldtitel in de motorsport, na een eerdere titel in het Superstock 1000-kampioenschap in 2009.