Mettepenningen loopt niet warm voor crossen in de VS: "Het kost heel veel geld"

"De ploeg betaalt 30.000 euro, de renners investeren elk 5.000 euro"

Mettepenningen staat niet in een Amerikaans veld wanneer hij zijn verhaal doet, maar wel in Dendermonde. De ploegbaas van Eli Iserbyt en co is niet mee afgereisd naar de VS, waar tussen 10 en 17 oktober drie WB-manches zullen plaatsvinden.



"Ik had er sowieso niet heel veel kunnen uitsteken", zegt hij, "want we zijn er al met 6 personeelsleden voor 7 renners, dat is voldoende om alles in goede banen te leiden. Maar het kost ook gewoon zeer veel geld", trapt hij een open deur in.



"Ons budget voor de reis is berekend op 5.000 euro per persoon. We zijn met 13 in totaal, het zal dus om en bij de 65.000 euro kosten. Van dat bedrag nemen we de kosten van het personeel op ons, 30.000 euro, de rest betalen de renners uit eigen zak. Ze waren dan ook vrij in de keuze om al dan niet te gaan."



Laurens Sweeck, een van de kopmannen van Mettepenningen, koos ervoor om thuis te blijven. "We proberen het al jaren in de Verenigde Staten. Kijk hoever ze nu staan, veel vooruitgang zie ik niet", liet hij eerder al optekenen.

"Dat is een weloverwogen beslissing geweest", verduidelijkt de ploegbaas. "De kalender zit overvol, dan moeten er soms keuzes gemaakt worden. Laurens is bovendien recent vader geworden. En het kost natuurlijk ook veel geld."

