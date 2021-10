Martinez gaat niet "gek doen" in troostfinale: "Jongens krijgen kans wanneer ze klaar zijn"

Dat Yannick Carrasco vlijmscherp kan counteren, wisten we al. Zelfs op persconferenties. Toen een journalist de vraag stelde of de Rode Duivels nog geloven dat ze een groot toernooi kunnen winnen, reageerde de flankaanvaller scherp.

"Geloven júllie nog in ons? Na de nederlaag tegen Frankrijk had ik het gevoel van niet. We weten dat we een mooie ploeg hebben en nog mooie dingen kunnen doen. In een jaar kan het snel gaan. Daarom draai ik de vraag eens om: geloven jullie nog in ons?"