Legendarische volleybalcoach Yurek Strumilo (72) verliest strijd tegen kanker

Yurek Strumilo zakte in 1979 af naar België om coach te worden van Roeselare en bleef 20 jaar lang coach in België. Hij stond na Roeselare aan het roer bij Kortrijk, Torhout, Aalst, Kieldrecht, Herentals, Maldegem en Aalst.

Met een indrukwekkend palmares sloot hij zijn carrière als coach af in 2015. Hij werd onder meer 4 kampioen in België en ook titels in Zwitserland, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Turkije staan op zijn palmares. Met de Algerijnse vrouwenploeg stond hij op de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

Met passie en veel charisma coachend was Strumilo, niet vies van wat controverse, een opvallende figuur in het Belgische volleybal. Na een jarenlange strijd tegen kanker is hij vrijdag overleden. De uitvaart vindt donderdag plaats in Zedelgem.

De naam Strumilo doet wellicht nog een ander belletje rinkelen. Zijn nichtje Dominika Strumilo zat jarenlang in de kern van de Yellow Tigers. Onze 24-jarige landgenote speelt in Turkije.