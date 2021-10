Italië is nog hongerig: "Het interesseert ons niet wat Courtois denkt"

Na de nederlaag tegen Frankrijk in de halve finales was Thibaut Courtois eerlijk: "Ik weet niet waarom we zondag nog de kleine finale moeten spelen", jammerde hij.

Tegenstander is Europees kampioen Italië en voor eigen volk willen zij (wel) nog het beste van zichzelf geven.

"Het interesseert ons niet hoe Courtois of de Belgen over deze wedstrijd denken", liet Jorginho zaterdag tijdens een persmoment noteren.

"Het enige dat van tel is, is hoe wij deze wedstrijd benaderen en hoe gemotiveerd wij hier voor zijn. We verloren voor de eerste keer na een reeks van 37 wedstrijden en dus zijn we hongerig om beter te doen."

"Makkelijk wordt dat niet: België heeft een topteam en is al meerdere jaren de nummer een van de wereld. We zullen aan honderd procent moeten voetballen om hen te kloppen."

Manuel Locatelli deelt die mening. "Wees maar zeker dat wij willen winnen", aldus de Juventus-middenvelder, die in zijn eigen stadion op een basisplaats mag hopen.

"We willen weer aanknopen met de overwinning en bovendien hebben we zeges nodig voor onze plaats op de FIFA-ranking."

In dat mondiale klassement staan de Italianen op de vijfde plaats, de top zeven met daarbij ook nog gastland Qatar is volgend jaar in april reekshoofd bij de loting voor het WK.