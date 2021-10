Fabio Van den Bossche van zilver op EK baan naar Alpecin-Fenix: "Mooie stap voor mij"

Van den Bossche: "Tweede winstronde heb ik niet gestolen"

"Ik zat in ideale situatie en kon van achteruit komen"

Fabio Van den Bossche reed vrijdag op het EK baanwielrennen in Grenchen naar zilver in het omnium. Onze landgenoot sloeg vooral zijn slag in de afsluitende puntenkoers. "Ik voelde me echt wel sterk", vertelt hij aan Renaat Schotte.

"De start was verschroeiend, maar na een paar ronden kwam ik in de goeie flow. Als je dan een winstronde pakt, dan begin je erin te geloven. Het werd een open koers en dan zat ik in de ideale situatie. Ik kon van achteruit komen en mijn sterkste punt, blijven rijden, uitspelen."

Van den Bossche leek de sterkste man in de puntenkoers en strandde uiteindelijk op 6 punten van goud. "Misschien dat ik iets te veel getoond heb dat ik goeie benen had. Ze begonnen mij te viseren. Die tweede winstronde heb ik niet gestolen. Ik heb er een paar keer voor moeten gaan en die leverde me zilver op."