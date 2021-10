13-jarig voetbaltalent wordt jongste profsporter ooit in Verenigde Staten

Wat deed u toen u 13 jaar oud was?

Wel, Axel Kei maakte vannacht zijn profdebuut in de tweede klasse van het Amerikaanse voetbal.

De aanvaller mocht op het uur invallen bij de Real Monarchs, het tweede elftal van eersteklasser Real Salt Lake.

Met zijn 13 jaar en 282 dagen schreef Kei zo geschiedenis. Hij werd niet alleen de jongste profvoetballer ooit in de Verenigde Staten, maar de jongste sporter tout court.

De jongste profvoetballer wereldwijd is hij evenwel niet. In 2009 viel Mauricio Baldivieso op 12-jarige leeftijd in bij de Boliviaanse eersteklasser Club Aurora. Het was overigens zijn vader die toen de ploeg coachte.