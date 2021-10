"De grootste overwinning is dat Remco Evenepoel weer renner is geworden"

"Hij komt na zijn zege in een lijstje met Eddy Merckx en Fausto Coppi: ook zij wonnen na de Tour Lombardije in hetzelfde jaar. Als je hen als voorbeelden kunt nemen..."

"Pogacar heeft al meer boterhammen gegeten dan Evenepoel"

"Als je Tadej Pogacar vergelijkt met wat Remco Evenepoel nog wil bereiken", snijdt Carl Berteele een ander thema aan. "Pogacar is anderhalf jaar ouder, maar hij heeft al een paar boterhammen meer gegeten."

En toch is onze reporter mild voor de jonge wolf van Deceuninck-Quick Step, die gisteren 19e werd.

"De grootste overwinning is dat hij dit jaar weer renner is geworden. Zijn comeback is eigenlijk ook fenomenaal. Maar toen Pogacar ging, moest hij passen. Het was een beetje zoals Wout van Aert op het WK: het is op."

"Het is goed geweest en hij heeft alles gedaan wat hij kon doen, maar Remco Evenepoel is vooral weer renner. Daar moeten we ons aan optrekken en we mogen niet toespitsen op het gegeven dat hij niet gewonnen heeft."

"Laten we nu een streep trekken onder vorig jaar en die val. Remco moet nu een hele goeie winter doormaken en dan denk ik dat we volgend jaar absoluut weer van hem zullen kunnen genieten."