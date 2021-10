Noodlijdend Barça wil 1,5 miljard in stadion pompen: "Nodig voor levensvatbaarheid"

FC Barcelona zit al een tijdje in financiële problemen, toch droomt de Catalaanse topclub nog altijd van een vernieuwd voetbalstadion. Camp Nou is op dit moment al het grootste stadion in Europa met 99.000 zitjes. Barça-voorzitter Joan Laporta wil de capaciteit optrekken naar 110.000 na de nodige moderniseringen.

Hij hoopt daar volgende zomer mee te kunnen beginnen. De werken zouden 3 à 4 jaar duren en voor een periode van maximaal 12 maanden zou Barça, net als Real Madrid heeft gedaan, in een ander stadion moeten spelen.

"We bekijken verschillende pistes", zei Laporta vandaag op de Catalaanse radio. "Het Johan Cruyff Stadion is het meest waarschijnlijke, maar ook het Montjuic Stadion (waar de Spelen werden geopend in 1992 en jaren thuisbasis van Espanyol, red) maakt kans."

"Een nieuw Camp Nou is nodig voor de levensvatbaarheid van deze club", voegde Laporta er nog aan toe. "De impact die een nieuw stadion zal hebben is van cruciaal belang voor Barça. Zo kunnen we blijven concurreren met onze concurrenten die al het nodige gedaan hebben."

Of de werken aan Camp Nou volgende zomer effectief kunnen beginnen, hangt af van de aandeelhouders (socio's) van de club. Zij moeten de lening van 1,5 miljard euro, die Barça wil aangaan bij investeringsbank Goldman Sachs, eerst nog goedkeuren.