Noa Lang debuteert voor Oranje: "Maakt niet uit op welke positie"

"Het is natuurlijk mijn debuut, maar voor mij is het gewoon een wedstrijd. De ruimtes waren klein vanavond. Ik weet van mezelf dat ik wel iets kan doen in zulke wedstrijden."

Fier als een gieter stond Lang na zijn eerste interland met het A-elftal van Oranje voor de camera van NPO. "Ik was niet echt nerveus", zei de 22-jarige. "Klinkt misschien gek, maar daar heb ik nooit last van."

Lang werd door Van Gaal op rechts geposteerd. "Ik heb het al eerder gezegd: als je een goeie voetballer bent, dan maakt het niet uit op welke positie je staat. Vandaag viel ik in als rechtsbuiten, daar speel ik niet zo vaak. Het maakt het natuurlijk niet minder mooi."



"Het was wel een beetje lastig spelen. Het veld was ook niet optimaal. Ik doe alles op intuïtie en hoef niet per se op iets te trainen. Ik ben iemand die de dingen aanvoelt en dat is wel okay gegaan. Natuurlijk kan ik beter, maar het ging al prima."



"Ik beleef een droom", sloot Lang af. "Of ik nu hier in Riga debuteer of in een volle ArenA in Amsterdam, in principe maakt het niet veel uit."