Louis Croenen staat op het podium op WB kortebaan Boedapest

In de reeksen van de wereldbeker in Boedapest zwom Croenen eerder op de dag de vierde tijd, in de finale deed hij een plaats beter.

Veel meer zat er niet in voor de 27-jarige Croenen want de Amerikaan Tom Shields was met 1'51"18 een pak sneller in de finale.

Croenen heeft een persoonlijke besttijd van 1'53"05 op de 200m vlinder, ook het Belgische record.

De wereldbeker zwemmen bestaat dit jaar uit vier manches, waarvan de eerste begin deze maand in Berlijn plaatsvond. Na de manche in Boedapest volgen nog afspraken in de Qatarese hoofdstad Doha (21-23 oktober) en het Russische Kazan (28-30 oktober).