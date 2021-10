Kim Clijsters wil comeback ook in 2022 voortzetten: "Trein staat op de sporen"

Clijsters heeft sinds haar tweede comeback in februari 2020 nog geen officiële match kunnen winnen. Nu het seizoen 2021 ten einde loopt, geeft ze aan te willen doorzetten. "Toen ik aan deze derde carrière begon, wilde ik mezelf alle kansen geven. Dus heb ik mezelf 2 jaar gegeven om een redelijk aantal toernooien te spelen om te zien of ik weer in een goed ritme kon komen en het tennis kon spelen dat ik graag zou willen ontwikkelen", vertelde ze na haar nederlaag. "Dat plan is duidelijk niet doorgegaan. De coronapandemie veranderde alles en maakte de dingen moeilijker. Maar nu de trein op de sporen staat en ik het gevoel heb dat ik de afgelopen maanden een stap vooruit heb gezet, denk ik: "Waarom zou ik nu opgeven?"" "Voor mij is het niet zo dat deze 2 jaar voorbij zijn en dat ik nu de stekker eruit trek. We gaan volgende week om de tafel zitten met mijn entourage en kijken wat we kunnen opstellen als schema."

"De Australian Open? Ik heb geen idee"

Clijsters zal van 13 tot 28 november in ieder geval weer deelnemen aan het World Team Tennis, een Amerikaans exhibitietoernooi.



De voormalige nummer één van de wereld zal nadien in principe ook in 2022 terugkeren in het circuit, hoewel het niet zeker is dat ze de Australian Open zal afwerken.



"De Australian Open spelen? Ik heb geen idee. Het was niet gemakkelijk dit jaar, met de extra 2 weken quarantaine. Ik weet niet of het echt een optie is, maar als ik zie dat ik de bal deze winter goed raak op de trainingen en de mogelijkheid heb om vooraf wat toernooien te spelen, waarom niet?"



"Bryan (Lynch, haar man, red.) begint in november wel aan een nieuwe baan en Jada (haar dochter, red.) heeft haar basketbalwedstrijden in het weekend. Dat zijn dingen waar ik rekening mee moet houden", aldus Clijsters, die ook zou kunnen overwegen om op een lager niveau enkele ITF-toernooien te spelen.



"Dat is een mogelijkheid. Ik zal zeker kijken of er in New Jersey toernooien zijn die ik kan spelen, zodat ik niet te ver van mijn gezin weg ben. We zullen zien."