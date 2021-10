Deschamps is trots op zijn manschappen: "Mijn ploeg staat er altijd"

Didier Deschamps mag zondag met Frankrijk naar zijn derde finale op een groot toernooi. Na het EK van 2016 in eigen land en het WK van twee jaar later in Rusland, mag de Franse bondscoach zijn ploeg ook in de finale van de Nations League leiden.



Les Bleus haalden het gisteren in de halve finale van de Nations League met 2-3 van de Rode Duivels. De Belgen leken nochtans lang op weg om de Fransen eindeijk een hak te zetten, maar in het laatste halfuur van de wedstrijd gaven ze een 2-0-voorsprong prompt uit handen.