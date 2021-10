De NBA wordt 75 en maakt de fans warm voor nieuw seizoen met geniale video

De video bulkt voorts van de knipoogjes naar het rijke verleden van de NBA. Zo houdt voormalig topverdediger Gary Payton een bus tegen met de boodschap "Mij passeer je niet" en leert Kareem Abdul-Jabbar Dirk Nowitzki zijn bekende haakworp aan, terwijl hij in de schommelstoel zit die hij cadeau kreeg bij zijn laatste match voor de LA Lakers.



Oscar Robertson is dan weer te zien terwijl hij de krant lees over Russell Westbrook die zijn triple-double record verbroken heeft en "tuinman" LeBron James geeft mest aan zijn planten zoals hij voor de wedstrijd zijn handen poedert met magnesium.



"We wilden legendes en huidige NBA-spelers graag samenbrengen, want de NBA is echt een gemeenschap. En er is geen betere gemeenschap dan een buurt waar alle sterren naast elkaar wonen. Dat is NBA Lane", luidt het idee achter de video.