Brazilië blijft foutloos in WK-voorronde, Argentinië kan niet scoren

Zonder de geschorste Neymar kreeg Brazilië het niet cadeau in Venezuela, dat al na 11 minuten op voorsprong kwam dankzij Eric Ramirez. Die strafte het geklungel in de Braziliaanse defensie genadeloos af.



Na een ondermaatse 1e helft herpakte Brazilië zich na de rust. Invaller Raphinha zorgde voor meer schwung in het spel en schilderde 20 minuten voor tijd een hoekschop op het hoofd van Marquinhos, die de 1-1 in doel knikte.



In het slot duwde Brazilië het gaspedaal nog wat dieper in. Gabriel Barbosa zorgde vanaf de stip voor 1-2 en in de extra tijd zette uitblinker Raphinha debutant Antony nog op weg naar de 1-3.



Dankzij de zege telt Brazilië nu al 8 punten meer dan eerste achtervolger Argentinië, dat in Paraguay bleef steken op een 0-0-gelijkspel. De betere kansen waren wel voor de bezoekers, maar de Argentijnen - met een anonieme Messi - botsten telkens op de sterk keepende Paraguayaanse doelman Silva.