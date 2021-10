"Kampioen van de kwalificatie, maar in toppers schieten we steevast tekort"

Wat de grote relance van de Rode Duivels moest worden, draaide uit op een nieuwe ontgoocheling. Tegen Frankrijk bleken de Belgen opnieuw tekort te schieten tegen een topland. Analisten Eddy Snelders en Geert De Vlieger laten hun licht schijnen over de Duivels en bondscoach Martinez: "Er is nood aan een nieuwe wind."

"De Belgen hebben op alle vlakken verloren"

Na een tegenvallend EK waren de Rode Duivels in de Final Four van de Nations League opnieuw op oorlogspad om de Belgische harten te veroveren. Maar de verhoopte revanche op Frankrijk - en een eerste "grote" finale - kwam er niet. De deceptie te veel voor de Belgen? "De laatste jaren misten we te vaak dat laatste centimetertje om ons te kunnen meten in onderlinge duels met de absolute top", vertelt Snelders. "We zeggen al sinds 2014 dat we een geheel aan het bouwen en ervaring aan het opdoen zijn. Dat was bij het missen van grote afspraken ook steeds onze uitvlucht. Die ervaring zouden we ooit ten gelde maken." Dan was de wedstrijd tegen Frankrijk de ideale gelegenheid om dat krediet te innen. "Je had de indruk dat er niet veel te winnen viel in de Nations League, enkel te verliezen", zegt De Vlieger. "De Belgen wilden iets rechtzetten na het EK, maar uiteindelijk hebben ze verloren op alle vlakken."

Je had de indruk dat er niet veel te winnen viel in de Nations League, enkel te verliezen. Geert De Vlieger

"We wachten al jaren op dat ene moment waar we onze ervaring kunnen laten botvieren, maar het wachten houdt na gisteren niet op. Het is een harde realiteit: we zijn de kampioen van de kwalificatiewedstrijden, maar in de grote duels schoten we steevast tekort."

Ondanks het beulenwerk van Lukaku, werden de Duivels gisteren opnieuw naar de galg geleid.

"Deze Belgische ploeg zal niet meer beter worden"

Opnieuw een desillusie, opnieuw geen prijs. "En opgelet: we gaan nu wel heel snel moeten zijn voor onze prijs", zegt Snelders. "Er staat een vervaldatum - die met rasse schreden dichterbij komt - op deze groep." Zijn de Rode Duivels, met de huidige spelerskern, nog die absolute topploeg die het was anno 2018? "Als Frankrijk naar een hogere versnelling schakelt, dan is dat van een absoluut topniveau en hebben wij er problemen mee. We kregen dat niet meer gekeerd", stelt De Vlieger vast. "Je stelt vast dat deze ploeg niet meer beter zal worden. 2018 was wellicht de top, daar proberen de Duivels nog aan vast te houden, maar dat is niet evident. We hebben nog wereldtoppers, met Lukaku, De Bruyne en Courtois, maar daarmee heb je nog geen wereldploeg." "Het ontbreekt ook aan leiders met tonnen ervaring", vindt Snelders. "Italië heeft Chiellini die het heft steeds in handen neemt en op het veld kan corrigeren, wij hadden vroeger Kompany." "Maar nu leek het alsof de sterspelers het moeilijk hadden om op te staan. Misschien omdat ze zelf niet helemaal fonkelden."

De teleurstelling bij de Duivels was groot.

Nood aan een nieuwe wind?

Bij bondscoach Martinez was er duidelijk ontgoocheling te bespeuren. "Hij stelt ook wel vast dat het nog moeilijk wordt om een finale te halen", zegt De Vlieger. "Je bouwt iets op met die groep en je gaat ervan uit dat je niet onder een zekere ondergrens gaat. Dat gebeurde tegen Frankrijk wel." Snelders wijst dan ook naar Martinez als verantwoordelijke voor de Franse Houdini-act, al vindt hij dat de spelers en de coach "de verantwoordelijkheid samen moeten dragen". “Martinez is jaren bewierookt geweest door het publiek en de pers, maar die perceptie is voor sommigen in rook aan het opgaan. Nu moet hij durven de verantwoordelijkheid te nemen. Niet zoals op het EK als een dief in de nacht vluchten na de exit tegen Italië." "Hij moet durven om spelers zoals Tielemans of Hazard, die niet brachten wat we van hen gewoon zijn, sneller naar de kant te halen. Ondanks hun status en talent moet je die knoop adequater doorhakken."

Martinez moet durven de verantwoordelijkheid te nemen. Niet zoals op het EK als een dief in de nacht vluchten na de exit tegen Italië. Eddy Snelders

"De weg naar het WK in Qatar is niet lang meer. Normaal is het de bedoeling dat Martinez en de Belgische Voetbalbond die nog hand in hand bewandelen, maar daar zal vooral Martinez zelf over beslissen."

"Want we moeten eerlijk zijn. Er is binnenkort misschien wel nood aan een nieuwe wind", vindt Snelders. "Als dat nu nog niet is, zal dat na Qatar hoogstwaarschijnlijk wel het geval zijn. Barcelona hangt ook boven het hoofd van Martinez."

Ten slotte, kan deze groep nog een prijs pakken? "In voetbal kan veel, maar realistisch gezien ligt de grootste kans om een toernooi te winnen achter ons", weet De Vlieger. "In 2018 was iedereen top, nu is iedereen ouder en is het moeilijker om iedereen altijd in vorm te krijgen. De kans om nog een hoofdprijs te pakken wordt stilaan onmogelijk", besluit hij.