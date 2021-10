"Ik doe mee met de besten van de wereld, maar Roglic staat nog twee trappen hoger"

"Ik heb een tweede kans gekregen"

De Ronde van Lombardije is door die ene zware val van vorig jaar een speciale wedstrijd voor Evenepoel. Spookt die dag soms nog door zijn hoofd? "Neen, ik denk het niet", zegt hij kalm. "De afgelopen maanden opnieuw op niveau zijn, heeft me enorm geholpen."

"Maar vanaf dat ik opnieuw op de fiets kroop tijdens de revalidatie, zat die val eigenlijk niet meer in mijn hoofd. Die val is geen belangrijke factor meer in mijn carrière."

Het had erger kunnen zijn. "Het heeft weinig zin om het negatieve naar boven te blijven halen. Ik heb een tweede kans gekregen en dat is het belangrijkste. Het was heel diep en het kon veel erger, maar ik zit hier opnieuw, met goede benen."

Zit Evenepoel stilaan weer op zijn allerbeste niveau? "Sinds begin augustus rijd ik op een heel hoog niveau rond. Het is onverklaarbaar hoe dat gekomen is. Al het werk dat ik in mijn comeback gestoken heb, is er de laatste tijd uitgekomen."

"Ik hoop dat ik die vorm morgen nog kan vasthouden. De afgelopen maand is mijn beste ooit geweest. Het is positief om zo de winter in te gaan."