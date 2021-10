"4 mannen met een machete" vallen renner van Alpecin-Fenix aan op training

Hij werd achtervolgd door twee motoren in Richmond Park, ten zuidwesten van de Britse hoofdstad. De aanvallers, gewapend met messen, dwongen hem na een intentionele aanrijding om zijn fiets af te staan.

De Britse wielrenner Alexander Richardson (Alpecin-Fenix) is gisterennamiddag tijdens een trainingsrit in de omgeving van Londen aangevallen door vier personen.

"Ik dacht gewoon aan mijn leven en gaf mijn fiets af"

"Dus begon ik na te denken over wat het beste was om te doen. Ik reed dan naar het dichstbijzijnde café, dat 500 meter verderop lag."

"Ik was mijn training aan het afmaken toen twee motoren en vier mannen met bivakmutsen me begonnen te volgen. Ik wist meteen heel goed dat ze mijn fiets wilden stelen."

Ze haalden een lange machete tevoorschijn en bedreigden me

"Op dat moment reden ze me gewoon aan met een snelheid van 60 kilometer per uur. Ze haalden een lange machete tevoorschijn en bedreigden me. Ik dacht gewoon aan mijn leven en gaf mijn fiets af."



"Ik heb nu snijwonden, kneuzingen en een gezwollen heup. Wees voorzichtig als je in de buurt rijdt", besloot Richardson.

De lokale politie verklaarde op Twitter dat er een onderzoek zal worden ingesteld.