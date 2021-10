Zverev over beschuldigingen ex-vriendin: "Eindelijk wordt het onderzocht"

Olga Sjarypova, de ex-vriendin van Alexander Zverev, verklaarde in augustus in een interview dat de Duitser haar tijdens hun relatie fysiek en mentaal mishandeld had. Afgelopen maandag maakte de ATP bekend dat het die beschuldigingen zal onderzoeken.



"Het werd verdorie tijd. Ik vraag al lang om dit te onderzoeken", reageert Zverev zelf. "Ik heb dit al een eerste keer gevraagd in Londen vorig jaar. Het is voor mij heel moeilijk om mijn naam te zuiveren. Dat kan wel met een onafhankelijk onderzoek."



Zverev heeft altijd volgehouden dat hij niks mispeuterd heeft en noemde de beschuldigingen eerder al "vals en lasterlijk".



"Ik heb in Duitsland al een rechtszaak gewonnen tegen de auteur van het bewuste artikel. Ik heb al op verschillende manieren mijn onschuld bewezen. Ik hoop dat dit onafhankelijke onderzoek eindelijk een einde kan maken aan dit alles, zodat ik weer voort kan."