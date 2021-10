Spanning in vrouwenbasketbal dankzij Kangoeroes: "Beetje het model van Real Madrid"

Kangoeroes Mechelen is een mannen- en vrouwenploeg. Eerst loodste de ambitieuze voorzitter Luc Katra de mannenploeg al van 3e provinciale naar de top. Nu kocht hij ook de vrouwenploeg van Sint-Katelijne-Waver om te concurreren met Castors Braine, dat al 8 jaar het vrouwenbasket domineert.

"Stilstaan is achteruitgaan", lacht Katra. "Je moet initiatief durven te nemen. Ik weet niet of we meteen onze voet naast Castors Braine zullen zetten. Er wordt veel gezegd, maar de competitie duurt lang. Een zwaluw maakt de lente niet."

Zit er veel geld in het project? "Bij de vrouwen spelen we vooral met jonge talenten en ook bij de heren zitten we nog op een redelijk bescheiden budget in vergelijking met de andere clubs. We hopen op goede resultaten om te kunnen bewijzen dat geld niet alles bepaalt."

"Binnenkort krijgen we ook een nieuwe zaal hier in Mechelen, dat zal nog voor een extra boost zorgen. Er is zeker een plan op lange termijn. We willen met Kangoeroes doorstoten, nationaal en internationaal. Binnenkort maken we ook meer details bekend over onze samenwerking met KV Mechelen, onze grote broer uit het voetbal."

"In het buitenland zijn er al veel voorbeelden waar dat gewerkt heeft. Het leverde successen op en is ook lucratief. Zoiets proberen we ook hier, met steun van de stad. Real Madrid? Dat is een mooi voorbeeld. Men mag dromen, dus een beetje Real Madrid, waarom niet."