Revanche? 3 redenen waarom Rode Duivels extra gemotiveerd zijn tegen Frankrijk

10 juli 2018. Als die datum u nog weinig zegt, is bij u het trauma al verwerkt. In de halve finale van het WK in Rusland gaan de Rode Duivels onderuit tegen een uitgekookt Frankrijk. Een wedstrijd die nog steeds heel wat frustraties opwekt bij spelers én fans. Waarom is de match van vanavond meer dan een burenduel? Wij frissen uw geheugen - met lichte tegenzin - op.