Max Verstappen: "Wereldkampioen of vicewereldkampioen zal mijn leven niet echt veranderen"

In de spannendste titelstrijd in jaren vechten Max Verstappen en Lewis Hamilton een nek-aan-nekrace uit. In het klassement volgt de Nederlander op 2 schamele punten van de titelverdediger.

"Eerste of tweede, dat gaat mijn leven niet echt veranderen", zegt Verstappen aan de vooravond van de grand prix in Turkije. "Ik geniet van wat ik doe, dat is het belangrijkste. Ik heb niet echt iets om me druk om te maken."



In totaal staan nog 7 races op de kalender. Verstappen: "Ik doe altijd mijn uiterste best en ik weet dat het team dat ook doet. Als dat dan aan het einde van het jaar de eerste plek betekent, zou dat geweldig zijn. Daar werken we voor."

"En als we tweede worden, hebben we nog steeds een heel goed seizoen gereden. Natuurlijk willen we winnen, dat is de mentaliteit van dit team, maar je kan dingen niet forceren. We geven altijd alles en dat gaan we ook dit weekeinde weer doen."