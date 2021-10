Mancini over boegeroep naar Donnarumma: "We zijn daar niet gelukkig mee"

Gianluigi Donnarumma was tijdens het recente EK nog de held van de Italiaanse natie en werd dankzij zijn sterke prestatie zelfs verkozen tot Speler van het Toernooi.



Maar gisteravond was er geen sprake meer van liefde tussen Donnarumma en de Italiaanse fans. De match werd immers gespeeld in Milaan en de Milan-supporters die er gisteren bij waren, hadden het vertrek van de doelman naar PSG duidelijk nog niet verteerd.



Voor de match was aan een brug in de stad al een spandoek te zien die duidelijk maakte dat Donnarumma uitgespuwd wordt door de Milanese tifosi: "Donnarumma, stuk stront, in Milaan zul je nooit meer welkom zijn." (zie onder)



Tijdens de wedstrijd werd Donnarumma bij elke baltoets uitgefloten. Hij kreeg op een bepaald moment zelfs een bemoedigend schouderklopje van de Spanjaard Sergio Busquets.





"Hij zal het zeker niet prettig gevonden hebben en wij zijn er ook niet gelukkig mee", hekelde bondscoach Roberto Mancini het gedrag van de fans in Milaan.



"Dit was teleurstellend. Het was de Italiaanse nationale ploeg die speelde, geen club. De supporters hadden hun frustraties voor één match opzij kunnen zetten of kunnen opsparen voor wanneer Milan eens tegen PSG speelt. Italië zou altijd boven alles en iedereen moeten staan."