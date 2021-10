Luka Elsner verbreekt contract bij Kortrijk en wordt coach van Standard

Het vertrek van Luka Elsner bij Kortrijk is toch een kleine verrassing, want de 39-jarige Sloveen was nog maar sinds januari aan de slag in het Guldensporenstadion.



Elsner, die eerder ook al lof oogstte bij Union, had in Kortrijk nog een contract tot medio 2024. Onder het bewind van Elsner was Kortrijk goed begonnen aan het seizoen, met een 8e plaats na 10 speeldagen.



"KV Kortrijk werd woensdagavond laat door Luka Elsner op de hoogte gebracht van het feit dat hij eenzijdig zijn arbeidsovereenkomst met de club verbreekt. KVK maakt meteen werk van de aanstelling van een nieuwe hoofdcoach", laat Kortrijk weten.



De reden voor het plotse vertrek van Elsner is in Luik te zoeken: de Sloveen wordt immers de nieuwe coach van Standard, als opvolger van Mbaye Leye. "Hij is heel enthousiast over de uitdaging die hem wacht bij Standard", laat de club weten.



Elsner krijgt op Sclessin de 28-jarige Will Still als assistent. Still maakte in het seizoen 2015-2016 al deel uit van de technische staf bij Standard. Vorig seizoen was hij nog aan de slag bij Beerschot, nu ruilt hij Reims in voor Luik.