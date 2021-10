Lotto-Soudal plukt ploegleider Cherie Pridham weg bij Israel Start-Up Nation

“Ik was absoluut niet op zoek om een Belgische ploeg te leiden, maar het project van Lotto-Soudal charmeerde me. Ik heb vaak in België gekoerst en ik weet hoeveel wielrennen hier betekent. Ik ben klaar om een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van de ploeg.”

In de zoektocht naar de nieuwe ploegleider werd Pridham getipt door enkele renners van het Belgische WorldTour team. “Ik heb alleen maar goede dingen over haar gehoord’, zegt ploegbaas John Lelangue.

“Na ons eerste gesprek was ik meteen overtuigd. Ze was veruit de beste sportdirecteur. Ze kan en zal de ploeg iets nieuw bijbrengen. Eerder bracht ze al andere ploegen naar een hoger niveau. Ze is een meerwaarde voor de dynamiek van het team."

"Ze is sterk in organiseren en kan goed werken met renners en staf. Of je nu man of vrouw bent, maakt helemaal niets uit om deze job uit te voeren. Cherie is eerst en vooral een ploegleider, geen vrouwelijke ploegleider.”