Florian Vermeersch: beer die tegen stootje kan, maar een tandje te groot reed?

"Toen vroeg ik me af of hij blij was met een derde plek. Het peloton zagen ze toch niet terug. Dat Florian tweede werd, was heel erg mooi. Maar hij zal er achteraf nog eens over nagedacht hebben."

Vermeersch zelf bekijkt de situatie nuchter. "Het was een versnelling waar ik me comfortabel bij voelde op de kasseien. Toen onze kopgroep letterlijk uit elkaar viel en enkel Nils Eekhoff erbij was, moest ik wel kopwerk verrichten."



"Ik vind dat we niet moeten spreken over waar het is foutgelopen", pikt Bert De Backer in. "Als je na zo'n wedstrjid tweede wordt, is dat dubbel verrassend. Als je ziet hoe Van der Poel zijn fiets in twee moet trekken, heeft Vermeersch een goede sprint gereden."